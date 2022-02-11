***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.02.2022 19:54
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
198.743 314.750
Net Dönem Karı (Zararı)
340.238 158.712
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-424.745 -278.847
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-381.561 -330.092
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-41.721 51.615
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.463 -370
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-98.311 104.793
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-98.311 104.793
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-182.818 -15.342
Alınan Faiz
381.561 330.092
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-514.803 -298.193
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
360.246 564.481
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-875.049 -862.674
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-316.060 16.557
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-316.060 16.557
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
379.827 363.270
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63.767 379.827
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
63.767 379.827
Finansal Varlıklar
1.940.190 1.800.158
TOPLAM VARLIKLAR
2.003.957 2.179.985
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6.071 7.534
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.071 7.534
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.997.886 2.172.451
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.172.451 2.311.932
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
340.238 158.712
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
360.246 564.481
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-875.049 -862.674
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.997.886 2.172.451
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
381.561 330.092
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-14.789 -48.190
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
41.721 -51.615
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
408.493 230.287
Yönetim Ücretleri
-45.202 -45.092
Saklama Ücretleri
-3.174 -3.336
Denetim Ücretleri
-2.253 -6.224
Kurul Ücretleri
-444 -449
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-15.889 -16.334
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.293 -140
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-68.255 -71.575
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
340.238 158.712
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
340.238 158.712
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
340.238 158.712
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001299
BIST