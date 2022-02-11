***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI198.743 314.750Net Dönem Karı (Zararı)340.238 158.712NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-424.745 -278.847Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-381.561 -330.092Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-41.721 51.615Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.463 -370İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-98.311 104.793İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-98.311 104.793FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-182.818 -15.342Alınan Faiz381.561 330.092FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-514.803 -298.193Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit360.246 564.481Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-875.049 -862.674YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-316.060 16.557NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-316.060 16.557DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ379.827 363.270DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ63.767 379.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri63.767 379.827Finansal Varlıklar1.940.190 1.800.158TOPLAM VARLIKLAR2.003.957 2.179.985YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6.071 7.534TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.071 7.534TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.997.886 2.172.451Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.172.451 2.311.932Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)340.238 158.712Katılma Payı İhraç Tutarı (+)360.246 564.481Katılma Payı İade Tutarı (-)-875.049 -862.674TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.997.886 2.172.451Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri381.561 330.092Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-14.789 -48.190Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar41.721 -51.615ESAS FAALİYET GELİRLERİ408.493 230.287Yönetim Ücretleri-45.202 -45.092Saklama Ücretleri-3.174 -3.336Denetim Ücretleri-2.253 -6.224Kurul Ücretleri-444 -449Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-15.889 -16.334Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.293 -140ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-68.255 -71.575ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)340.238 158.712NET DÖNEM KARI (ZARARI)340.238 158.712DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)340.238 158.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001299BIST