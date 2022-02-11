***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.02.2022 19:56
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.784.561 0
Net Dönem Karı (Zararı)
957.522 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
121.366 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-26.364 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
37.475 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
110.255 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.889.813 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.889.813 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.810.925 0
Alınan Faiz
26.364 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.784.626 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8.936.122 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.151.496 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
65 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
2.852.338 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.852.403 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
110.255 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
110.255 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.742.148 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
957.522 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8.936.122 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.151.496 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.742.148 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
26.364 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
1.025.575 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar -37.475 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.014.464 0
Yönetim Ücretleri
-31.374 0
Saklama Ücretleri
-1.995 0
Denetim Ücretleri
-1.180 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-21.792 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-601 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-56.942 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
957.522 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
957.522 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
957.522 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001304
BIST