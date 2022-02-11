***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.784.561 0Net Dönem Karı (Zararı)957.522 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER121.366 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-26.364 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler37.475 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler110.255 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.889.813 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.889.813 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.810.925 0Alınan Faiz26.364 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.784.626 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8.936.122 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-7.151.496 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)65 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)65 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ65 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri65 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar2.852.338 0TOPLAM VARLIKLAR2.852.403 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar110.255 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)110.255 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.742.148 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)957.522 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8.936.122 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-7.151.496 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.742.148 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri26.364 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar1.025.575 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar -37.475 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.014.464 0Yönetim Ücretleri-31.374 0Saklama Ücretleri-1.995 0Denetim Ücretleri-1.180 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-21.792 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-601 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-56.942 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)957.522 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)957.522 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)957.522 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001304BIST