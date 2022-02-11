***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.286.898 0Net Dönem Karı (Zararı)8.280.651 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.551.318 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-464.681 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.900.992 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler115.007 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.009.752 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.009.752 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR822.217 0Alınan Faiz464.681 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.570.315 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit56.070.976 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-54.500.661 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.857.213 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.857.213 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.857.213 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri58 0Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri2.857.155Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar7.108.760 0TOPLAM VARLIKLAR9.965.973 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar115.007 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)115.007 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9.850.966 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8.280.651 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)56.070.976 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-54.500.661 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9.850.966 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri464.681 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10.195.254 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-1.900.992 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.758.943 0Yönetim Ücretleri-309.943 0Saklama Ücretleri-15.508 0Denetim Ücretleri-1.180 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-148.675 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.986 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-478.292 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.280.651 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.280.651 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)8.280.651 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001305BIST