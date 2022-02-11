***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.02.2022 19:58
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.286.898 0
Net Dönem Karı (Zararı)
8.280.651 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.551.318 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-464.681 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.900.992 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
115.007 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.009.752 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.009.752 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
822.217 0
Alınan Faiz
464.681 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.570.315 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
56.070.976 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-54.500.661 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.857.213 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.857.213 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.857.213 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
58 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
2.857.155
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
7.108.760 0
TOPLAM VARLIKLAR
9.965.973 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
115.007 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
115.007 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.850.966 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.280.651 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
56.070.976 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-54.500.661 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9.850.966 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
464.681 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10.195.254 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.900.992 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.758.943 0
Yönetim Ücretleri
-309.943 0
Saklama Ücretleri
-15.508 0
Denetim Ücretleri
-1.180 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-148.675 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.986 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-478.292 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.280.651 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.280.651 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.280.651 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001305
BIST