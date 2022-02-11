***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.02.2022 19:58
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.249.625 0
Net Dönem Karı (Zararı)
2.056.720 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.799.450 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-501.859 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.438.014 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.863.295 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.607.654 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.607.654 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.751.484 0
Alınan Faiz
501.859 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.722.071 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15.581.009 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.858.938 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.472.446 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.472.446 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.472.446 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
35 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4.472.411
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
11.169.640 0
TOPLAM VARLIKLAR
15.642.086 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
1.863.295 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.863.295 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.778.791 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.056.720 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15.581.009 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.858.938 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.778.791 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
501.859 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
5.305.367 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-3.438.014 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.369.212 0
Yönetim Ücretleri
-167.999 0
Saklama Ücretleri
-6.751 0
Denetim Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-135.744 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.998 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-312.492 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.056.720 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.056.720 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.056.720 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001306
BIST