***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.249.625 0Net Dönem Karı (Zararı)2.056.720 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER4.799.450 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-501.859 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.438.014 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.863.295 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.607.654 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-14.607.654 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-7.751.484 0Alınan Faiz501.859 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.722.071 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15.581.009 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.858.938 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.472.446 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.472.446 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.472.446 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri35 0Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4.472.411Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar11.169.640 0TOPLAM VARLIKLAR15.642.086 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar1.863.295 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.863.295 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)13.778.791 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.056.720 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15.581.009 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.858.938 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13.778.791 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri501.859 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar5.305.367 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-3.438.014 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.369.212 0Yönetim Ücretleri-167.999 0Saklama Ücretleri-6.751 0Denetim Ücretleri0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-135.744 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.998 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-312.492 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.056.720 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.056.720 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.056.720 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001306BIST