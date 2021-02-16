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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

16.02.2021 19:22



***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

2020 Yılı 12 Aylık Bağımsız Denetimden Geçmiş Faaliyet Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910188


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BSOKE 3,74 342.776.068 % 10,00  
PRKAB 14,52 218.804.561 % 10,00  
IDEAS 29,70 18.849.048 % 10,00  
BALAT 10,89 3.463.205 % 10,00  
SODSN 38,52 1.566.543 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 6,9799 6,9845 % 0,29  
Euro 8,4526 8,4603 % 0,07  
Sterlin 9,6666 9,7151 % 0,13  
Frank 7,7821 7,8290 % -0,12  
Riyal 1,8520 1,8613 % 0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 -17,24  
Altın Gr. 404 404 -3,12  
Cumhuriyet 2.627 2.731 -20,00  
Tam 2.673 2.743 -21,78  
Yarım 1.292 1.327 -10,53  
Çeyrek 648 663 -5,26  
Gümüş.Ons 27,27 27,30 -0,28  
Gümüş Gr. 6,11 6,11 -0,06  
B. Petrol 63,08 63,08 -0,22  
Seans Raporu 18:05
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