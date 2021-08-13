***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
13.08.2021 18:22
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Çiğdem Gaye BRAİDA FERNANDEZ Yönetim Kurulu Başkanı Mali Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın
Tarihi : 13 /08/2021
Sayısı : 188
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANIMIZDIR
Şirketimizin 30/06/2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, SPK'nın Seri:II N14 sayılı Tebliğ'i (UMS) uyarınca düzenlenmiş konsolide mali tablolarının
a) tarafımızdan incelendiğini,
b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibarıyla, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Barış SUBASAR
Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958057
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
18:058,5290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0118
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0169
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
18:05487,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,49
|Açılış
|: 487,84
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
488,30
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|16,94
|462.737
|% 10,00
|
|VKING
|7,60
|4.478.462
|% 9,99
|
|SUMAS
|81,00
|1.223.932
|% 9,98
|
|ISKPL
|41,70
|83.921.988
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,20
|5.705.150
|% 9,93
|
|IDGYO
|2,95
|14.133.009
|% -9,79
|
|EDATA
|15,56
|14.594.978
|% -7,66
|
|YBTAS
|11.113,40
|55.951
|% -6,61
|
|MARKA
|5,20
|12.782.194
|% -6,47
|
|SNKRN
|27,98
|525.436
|% -5,73
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 2,34
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% -0,80
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5273
|8,5290
|% -0,14
|
|Euro
|10,0675
|10,0802
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,7910
|11,8501
|% 0,27
|
|Frank
|9,2806
|9,3365
|% 0,75
|
|Riyal
|2,2679
|2,2793
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|25,20
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,41
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,54
|0,16
|
|B. Petrol
|70,72
|70,72
|-0,59
|