***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262911BIST