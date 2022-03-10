***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
10.03.2022 18:23
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2022
Karar Sayısı
202
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Çiğdem Gaye BRAİDA FERNANDEZ Mali Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın
Tarihi : 10 /03/2022
Sayısı : 202
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANIMIZDIR
Şirketimizin 31/12/2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, SPK'nın Seri:II N14 sayılı Tebliğ'i (UMS) uyarınca düzenlenmiş konsolide mali tablolarının
a) tarafımızdan incelendiğini,
b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibarıyla, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Barış SUBASAR
Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009167
BIST