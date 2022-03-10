***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/03/2022Karar Sayısı202SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıÇiğdem Gaye BRAİDA FERNANDEZ Mali Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nınTarihi : 10 /03/2022Sayısı : 202SERMAYE PİYASASI KURULU'NUNSERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANIMIZDIRŞirketimizin 31/12/2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, SPK'nın Seri:II N14 sayılı Tebliğ'i (UMS) uyarınca düzenlenmiş konsolide mali tablolarınına) tarafımızdan incelendiğini,b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibarıyla, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığınıbeyan ederiz.Saygılarımızla,GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Barış SUBASARGenel Müdür Yönetim Kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009167BIST