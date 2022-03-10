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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

10.03.2022 18:23
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2022
Karar Sayısı
202
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

                                                                  Çiğdem Gaye BRAİDA FERNANDEZ     Mali Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın
 
Tarihi  :   10 /03/2022
 
Sayısı  : 202
 
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANIMIZDIR
 
 
Şirketimizin 31/12/2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, SPK'nın Seri:II N14 sayılı Tebliğ'i (UMS) uyarınca düzenlenmiş konsolide mali tablolarının
 
a) tarafımızdan incelendiğini,
 
b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibarıyla, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını
 
beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
 
     GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 
 
 
 
 Barış SUBASAR
Genel Müdür        Yönetim Kurulu Başkanı
 
       




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009167


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Yarım 3.058 3.140 86,72  
Çeyrek 1.534 1.570 43,36  
Gümüş.Ons 25,95 25,97 0,22  
Gümüş Gr. 12,35 12,37 0,25  
B. Petrol 112 112 0,61  
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