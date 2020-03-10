***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 875.641 862.205TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)875.641 862.205BRÜT KAR (ZARAR)875.641 862.205Genel Yönetim Giderleri15 -2.430.303 -2.675.463Pazarlama Giderleri15 -2.936 -17.443Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 4.086 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.281 -8.651ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.554.793 -1.839.352FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.554.793 -1.839.352Finansman Gelirleri17 815.636 610.078Finansman Giderleri17 -17.911 -16.765SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-757.068 -1.246.039SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-757.068 -1.246.039DÖNEM KARI (ZARARI)-757.068 -1.246.039Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-757.068 -1.246.039Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.594.841 -1.117.619Dönem Karı (Zararı)-757.068 -1.246.039Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-746.008 -575.162Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 13.431 14.381Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler60.526 15.941Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 60.526 15.941Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-815.172 -606.338Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -815.172 -606.338Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-4.793 854İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-57.186 -217.823Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-49.768 42.256Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-42.138 -189İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-42.138 -189Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-11.916 1.685Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.841 -11.500Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-8.846 -41.091Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler42.641 -208.984İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.560.262 -2.039.024Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 0 -118.425Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 14.825Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -1.034.579 1.025.005YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI42.405 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri42.405 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.815.172 1.606.338Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.000.000 1.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 2.000.000 1.000.000Alınan Faiz815.172 606.338YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)262.736 488.719NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)262.736 488.719DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.208.308 2.719.589DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.471.044 3.208.308Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.507.802 3.210.487Finansal Yatırımlar5 102.680 97.887Ticari Alacaklar114.158 64.390İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 100.770 51.498İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 13.388 12.892Diğer Alacaklar7 43.653 1.515İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 43.653 1.515Peşin Ödenmiş Giderler12 21.738 9.822Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 0 0ARA TOPLAM4.790.031 3.384.101TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.790.031 3.384.101DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar80 80İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 80 80Maddi Duran Varlıklar8 0 1.302Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 54.534TOPLAM DURAN VARLIKLAR80 55.916TOPLAM VARLIKLAR4.790.111 3.440.017KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar65.895 53.054İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 0 18.463İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 65.895 34.591Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 52.032 60.878Diğer Borçlar83.099 40.458İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 75.766 36.271İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 7.333 4.187Kısa Vadeli Karşılıklar11 84.037 64.192Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar84.037 64.192ARA TOPLAM285.063 218.582TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER285.063 218.582UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar149.266 104.179Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 149.266 104.179TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER149.266 104.179TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER434.329 322.761ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.355.782 3.117.256Ödenmiş Sermaye13 9.000.000 7.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -172.628 -168.222Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -172.628 -168.222Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -172.628 -168.222Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.089 15.089Yasal Yedekler13 15.089 15.089Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-3.729.611 -2.483.572Net Dönem Karı veya Zararı-757.068 -1.246.039TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.355.782 3.117.256TOPLAM KAYNAKLAR4.790.111 3.440.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 -170.115 15.089 -1.124.500 -1.359.072 3.361.402 3.361.402Transferler-1.359.072 1.359.072Dönem Karı (Zararı)1.246.039 -1.246.039 -1.246.039Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.893 1.893 1.893Sermaye Arttırımı13 1.000.000 1.000.000 1.000.000Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 -168.222 15.089 -2.483.572 -1.246.039 3.117.256 3.117.256Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 -168.222 15.089 -2.483.572 -1.246.039 3.117.256 3.117.256Transferler1.246.039 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.246.039 757.068 0Dönem Karı (Zararı)-757.068 -757.068Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.406 -4.406 -4.406Sermaye Arttırımı13 2.000.000 2.000.000 2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 -172.628 15.089 -3.729.611 -757.068 4.355.782 4.355.782Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-757.068 -1.246.039DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.406 1.893Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.406 1.893Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.406 1.893TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-761.474 -1.244.146Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-761.474 -1.244.146http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826477BIST