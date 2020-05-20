***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 291.269 172.228TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)291.269 172.228BRÜT KAR (ZARAR)291.269 172.228Genel Yönetim Giderleri15 -597.765 -632.467Pazarlama Giderleri15 -108 -2.116Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 83 4.086Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.300 -61ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-307.821 -458.330FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-307.821 -458.330Finansman Gelirleri17 125.188 213.752Finansman Giderleri17 -5.107 -4.666SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-187.740 -249.244SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-187.740 -249.244DÖNEM KARI (ZARARI)-187.740 -249.244Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-187.740 -249.244Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI762.233 -1.489.247Dönem Karı (Zararı)-187.740 -249.244Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-68.346 -177.455Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 0 5.738Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.860 30.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 16.860 30.559Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-116.180 -213.752Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -116.180 -213.752Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler30.974 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.338 -20.120Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.665 -25.623Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-200 -10İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-200 -10Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-80.224 -64.786Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler43.786 14.183Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.428 8.424Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.063 47.692İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-273.424 -446.819Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 1.035.657 -1.042.428YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI116.180 1.213.752Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 1.000.000Alınan Faiz116.180 213.752YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)878.413 -275.495NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)878.413 -275.495DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.471.044 3.208.308DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.349.457 2.932.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.350.558 4.507.802Finansal Yatırımlar5 71.706 102.680Ticari Alacaklar109.493 114.158İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 109.493 100.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 13.388Diğer Alacaklar7 43.853 43.653İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 43.853 43.653Peşin Ödenmiş Giderler12 101.962 21.738ARA TOPLAM4.677.572 4.790.031TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.677.572 4.790.031DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar80 80İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 80 80TOPLAM DURAN VARLIKLAR80 80TOPLAM VARLIKLAR4.677.652 4.790.111KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar109.681 65.895İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 18.333 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 91.348 65.895Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 49.604 52.032Diğer Borçlar100.162 83.099İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 94.336 75.766İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 5.826 7.333Kısa Vadeli Karşılıklar11 79.929 84.037Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar79.929 84.037ARA TOPLAM339.376 285.063TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER339.376 285.063UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar170.234 149.266Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 170.234 149.266TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER170.234 149.266TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER509.610 434.329ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.168.042 4.355.782Ödenmiş Sermaye13 9.000.000 9.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -172.628 -172.628Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -172.628 -172.628Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -172.628 -172.628Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.089 15.089Yasal Yedekler13 15.089 15.089Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.486.679 -3.729.611Net Dönem Karı veya Zararı-187.740 -757.068TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.168.042 4.355.782TOPLAM KAYNAKLAR4.677.652 4.790.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 -168.222 15.089 -2.483.572 -1.246.039 3.117.256 3.117.256Transferler-1.246.039 1.246.039Dönem Karı (Zararı)-249.244 -249.244 -249.244Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Sermaye Arttırımı13 1.000.000 1.000.000 1.000.000Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 -168.222 15.089 -3.729.611 -249.244 3.868.012 3.868.012Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.000.000 -172.628 15.089 -3.729.611 -757.068 4.355.782 4.355.782Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-757.068 757.068Dönem Karı (Zararı)-187.740 -187.740 -187.740Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 -172.628 15.089 -4.486.679 -187.740 4.168.042 4.168.042Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-187.740 -249.244DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-187.740 -249.244Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-187.740 -249.244http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846062BIST