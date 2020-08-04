***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 586.162 346.951 294.893 174.723TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)586.162 346.951 294.893 174.723BRÜT KAR (ZARAR)586.162 346.951 294.893 174.723Genel Yönetim Giderleri15 -1.271.096 -1.261.850 -673.331 -629.383Pazarlama Giderleri15 -108 -2.536 -420Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 93 8.633 10 4.547Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.300 -986 0 -925ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-686.249 -909.788 -378.428 -451.458FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-686.249 -909.788 -378.428 -451.458Finansman Gelirleri17 224.186 453.535 98.998 239.783Finansman Giderleri17 -10.214 -9.805 -5.107 -5.139SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-472.277 -466.058 -284.537 -216.814SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-472.277 -466.058 -284.537 -216.814DÖNEM KARI (ZARARI)-472.277 -466.058 -284.537 -216.814Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-472.277 -466.058 -284.537 -216.814Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI725.502 -859.471Dönem Karı (Zararı)-472.277 -466.058Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-162.318 -436.926Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 0 5.738Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25.087 6.484Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 25.087 6.484Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-215.178 -453.535Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -215.178 -453.535Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler27.773 4.387İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler324.372 65.701Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.235 2.318İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.235 2.318Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-200 -10İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-200 -10Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-26.982 -28.285Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.601 29.008İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)45.601 29.008Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.941 12.399Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler300.777 50.271İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)300.777 50.271İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-310.223 -837.283Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 1.035.725 -22.188YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 42.405Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 42.405Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 42.405FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI215.178 1.453.535Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 1.000.000Alınan Faiz215.178 453.535YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)940.680 636.469NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)940.680 636.469DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.471.044 3.208.308DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.411.724 3.844.777Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.412.757 4.507.802Finansal Yatırımlar5 74.908 102.680Ticari Alacaklar111.923 114.158İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 111.923 100.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 13.388Diğer Alacaklar7 43.853 43.653İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 43.853 43.653Peşin Ödenmiş Giderler12 48.719 21.738ARA TOPLAM4.692.160 4.790.031TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.692.160 4.790.031DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar80 80İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 80 80TOPLAM DURAN VARLIKLAR80 80TOPLAM VARLIKLAR4.692.240 4.790.111KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar111.496 65.895İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 18.333 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 93.163 65.895Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 54.973 52.032Diğer Borçlar383.876 83.099İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 377.026 75.766İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 6.850 7.333Kısa Vadeli Karşılıklar11 80.981 84.037Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar80.981 84.037ARA TOPLAM631.326 285.063TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER631.326 285.063UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar177.409 149.266Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 177.409 149.266TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER177.409 149.266TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER808.735 434.329ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.883.505 4.355.782Ödenmiş Sermaye13 9.000.000 9.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -172.628 -172.628Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -172.628 -172.628Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -172.628 -172.628Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.089 15.089Yasal Yedekler13 15.089 15.089Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.486.679 -3.729.611Net Dönem Karı veya Zararı-472.277 -757.068TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.883.505 4.355.782TOPLAM KAYNAKLAR4.692.240 4.790.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 -168.222 15.089 -2.483.572 -1.246.039 3.117.256 3.117.256Transferler-1.246.039 1.246.039Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-466.058 -488.058 -466.058Dönem Karı (Zararı)-466.058 -466.058 -466.058Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Sermaye Arttırımı13 1.000.000 1.000.000 1.000.000Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 -168.222 15.089 -3.729.611 -466.058 3.651.198 3.651.198Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.000.000 -172.628 15.089 -3.729.611 -757.068 4.355.782 4.355.782Transferler-757.068 757.068Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-472.277 -472.277 -472.277Dönem Karı (Zararı)-472.277 -472.277 -472.277Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 -172.628 15.089 -4.486.679 -472.277 3.883.505 3.883.505Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-472.277 -466.058 -284.537 -216.814DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-472.277 -466.058 -284.537 -216.814Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-472.277 -466.058 -284.537 -216.814http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865089BIST