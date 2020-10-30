***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 886.947 580.249 300.785 233.298TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)886.947 580.249 300.785 233.298BRÜT KAR (ZARAR)886.947 580.249 300.785 233.298Genel Yönetim Giderleri15 -2.010.245 -1.872.871 -739.149 -611.021Pazarlama Giderleri15 -108 -2.536Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 253 7.125 160 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.300 -1.280 0 -1.802ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.124.453 -1.289.313 -438.204 -379.525FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.124.453 -1.289.313 -438.204 -379.525Finansman Gelirleri17 327.693 660.995 103.507 207.460Finansman Giderleri17 -15.321 -16.332 -5.107 -6.527SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-812.081 -644.650 -339.804 -178.592SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-812.081 -644.650 -339.804 -178.592DÖNEM KARI (ZARARI)-812.081 -644.650 -339.804 -178.592Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-812.081 -644.650 -339.804 -178.592Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI283.944 -2.241.135Dönem Karı (Zararı)-812.081 -644.650Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-261.986 -630.238Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 0 5.738Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler29.369 26.130Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 29.369 26.130Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-318.685 -660.995Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -318.685 -660.995Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler27.330 -1.111İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler322.668 52.565Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.199 -19.252İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-189 -19.178İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)13.388 -74Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-200 -41.856İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-200 -41.856Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15.060 -49.756Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler40.336 18.154İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18.333 -18.463İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)22.003 36.617Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)32.188 -9.681Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler222.085 154.956İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)223.688 153.159İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.603 1.797İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-751.399 -1.222.323Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 1.035.343 -1.018.812YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 42.405Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 42.405Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 42.405FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI318.685 2.660.995Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 2.000.000Alınan Faiz318.685 660.995YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)602.629 462.265NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)602.629 462.265DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.471.044 3.208.308DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.073.673 3.670.573Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.075.088 4.507.802Finansal Yatırımlar5 75.350 102.680Ticari Alacaklar100.959 114.158İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 100.959 100.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 13.388Diğer Alacaklar7 43.853 43.653İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 43.853 43.653Peşin Ödenmiş Giderler12 6.678 21.738ARA TOPLAM4.301.928 4.790.031TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.301.928 4.790.031DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar80 80İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 80 80TOPLAM DURAN VARLIKLAR80 80TOPLAM VARLIKLAR4.302.008 4.790.111KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar106.231 65.895İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 18.333 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 87.898 65.895Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 84.220 52.032Diğer Borçlar305.184 83.099İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 299.454 75.766İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 5.730 7.333Kısa Vadeli Karşılıklar11 67.287 84.037Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar67.287 84.037ARA TOPLAM562.922 285.063TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER562.922 285.063UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar195.385 149.266Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 195.385 149.266TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER195.385 149.266TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER758.307 434.329ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.543.701 4.355.782Ödenmiş Sermaye13 9.000.000 9.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -172.628 -172.628Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -172.628 -172.628Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -172.628 -172.628Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.089 15.089Yasal Yedekler13 15.089 15.089Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.486.679 -3.729.611Net Dönem Karı veya Zararı-812.081 -757.068TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.543.701 4.355.782TOPLAM KAYNAKLAR4.302.008 4.790.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 -168.222 15.089 -2.483.572 -1.246.039 3.117.256 3.117.256Transferler-1.246.039 1.246.039Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-644.650 -644.650 -644.650Dönem Karı (Zararı)-644.650 -644.650 -644.650Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Sermaye Arttırımı13 2.000.000 0 0Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 -168.222 15.089 -3.729.611 -644.650 4.472.606 4.472.606Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.000.000 -172.628 15.089 -3.729.611 -757.068 4.355.782 4.355.782Transferler757.068 757.068Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-812.081 -812.081 -812.081Dönem Karı (Zararı)-812.081 -812.081 -812.081Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 -172.628 15.089 -4.486.679 -812.081 3.543.701 3.543.701Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-812.081 -644.650 -339.804 -178.592DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-812.081 -644.650 -339.804 -178.592Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-812.081 -644.650 -339.804 -178.592http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885022BIST