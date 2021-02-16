***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.250.341 875.641TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.250.341 875.641BRÜT KAR (ZARAR)1.250.341 875.641Genel Yönetim Giderleri15 -2.683.180 -2.430.303Pazarlama Giderleri15 -108 -2.936Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.056 4.086Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.018 -1.281ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.432.909 -1.554.793FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.432.909 -1.554.793Finansman Gelirleri17 512.823 815.636Finansman Giderleri17 -26.146 -17.911SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-946.232 -757.068SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-946.232 -757.068DÖNEM KARI (ZARARI)-946.232 -757.068Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-946.232 -757.068Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.218.463 -2.594.841Dönem Karı (Zararı)-946.232 -757.068Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-401.581 -746.008Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 0 13.431Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler75.851 60.526Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 75.851 60.526Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-503.388 -815.172Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -503.388 -815.172Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler25.956 -4.793İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler145.149 -57.186Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.455 -49.768İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.843 -49.272İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)13.388 -496Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.838 -42.138İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.838 -42.138Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.747 -11.916Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.579 12.841İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18.333 -18.463İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30.246 31.304Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16.239 -8.846Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler97.371 42.641İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)97.565 39.495İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-194 3.146İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.202.664 -1.560.262Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -1.015.799 -1.034.579YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 42.405Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 42.405Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 42.405FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.503.388 2.815.172Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.000.000 2.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 2.000.000 2.000.000Alınan Faiz503.388 815.172YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)284.925 262.736NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)284.925 262.736DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.471.044 3.208.308DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.755.969 3.471.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.808.526 4.507.802Finansal Yatırımlar5 76.724 102.680Ticari Alacaklar124.613 114.158İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 124.613 100.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 13.388Diğer Alacaklar7 47.491 43.653İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 47.491 43.653Peşin Ödenmiş Giderler12 24.485 21.738ARA TOPLAM6.081.839 4.790.031TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.081.839 4.790.031DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar80 80İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 80 80TOPLAM DURAN VARLIKLAR80 80TOPLAM VARLIKLAR6.081.919 4.790.111KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar114.474 65.895İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 18.333 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 96.141 65.895Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 68.271 52.032Diğer Borçlar180.470 83.099İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 173.331 75.766İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 7.139 7.333Kısa Vadeli Karşılıklar11 107.662 84.037Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar107.662 84.037ARA TOPLAM470.877 285.063TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER470.877 285.063UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar193.676 149.266Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 193.676 149.266TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER193.676 149.266TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER664.553 434.329ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.417.366 4.355.782Ödenmiş Sermaye13 11.000.000 9.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -164.812 -172.628Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -164.812 -172.628Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -164.812 -172.628Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.089 15.089Yasal Yedekler13 15.089 15.089Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.486.679 -3.729.611Net Dönem Karı veya Zararı-946.232 -757.068TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.417.366 4.355.782TOPLAM KAYNAKLAR6.081.919 4.790.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 -168.222 15.089 -2.483.572 -1.246.039 3.117.256 3.117.256Transferler-1.246.039 1.246.039Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.406 -757.068 -761.474 -761.474Dönem Karı (Zararı)-757.068 -757.068 -757.068Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.406 -4.406 -4.406Sermaye Arttırımı13 2.000.000 2.000.000 2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 -172.628 15.089 -3.729.611 -757.068 4.355.782 4.355.782Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.000.000 -172.628 15.089 -3.729.611 -757.068 4.355.782 4.355.782Transferler757.068 757.068Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.816 -946.232 -938.416 -938.416Dönem Karı (Zararı)-946.232 -946.232 -946.232Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.816 7.816 7.816Sermaye Arttırımı13 2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler11.000.000 -164.812 15.089 -4.486.679 -946.232 5.417.366 5.417.366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-946.232 -757.068DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.816 -4.406Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları9 7.816 -4.406Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.816 -4.406TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-938.416 -761.474Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-938.416 -761.474http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910189BIST