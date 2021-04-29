***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 411.124 291.269TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)411.124 291.269BRÜT KAR (ZARAR)411.124 291.269Genel Yönetim Giderleri14 -757.382 -597.765Pazarlama Giderleri14 0 -108Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 810 83Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -3.459 -1.300ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-348.907 -307.821FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-348.907 -307.821Finansman Gelirleri16 238.373 125.188Finansman Giderleri16 -29.167 -5.107SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-139.701 -187.740SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-139.701 -187.740DÖNEM KARI (ZARARI)-139.701 -187.740Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-139.701 -187.740Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.393.639 762.233Dönem Karı (Zararı)-139.701 -187.740Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-678.472 -68.346Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 1.542 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler71.076 16.860Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 71.076 16.860Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-238.373 -116.180Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -238.373 -116.180Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-512.717 30.974İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler161.993 -17.338Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-80.989 4.665İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-80.989 -8.723İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 13.388Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-332 -200İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-332 -200Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-88.918 -80.224Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.297 43.786İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 18.333İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-9.297 25.453Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-7.249 -2.428Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler348.778 17.063İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)346.942 18.570İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.836 -1.507İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-656.180 -273.424Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 2.049.819 1.035.657YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.676 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.676Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.676FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI238.373 116.180Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 0Alınan Faiz238.373 116.180YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.607.336 878.413NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.607.336 878.413DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.755.969 3.471.044DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.363.305 4.349.457Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.366.043 5.808.526Finansal Yatırımlar5 589.441 76.724Ticari Alacaklar205.602 124.613İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 205.602 124.613İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 47.823 47.491İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 47.823 47.491Peşin Ödenmiş Giderler11 113.403 24.485ARA TOPLAM6.322.312 6.081.839TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.322.312 6.081.839DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar80 80İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 80 80Maddi Duran Varlıklar23.134 0Mobilya ve Demirbaşlar8 23.134 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR23.214 80TOPLAM VARLIKLAR6.345.526 6.081.919KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar105.177 114.474İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 18.333 18.333İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 86.844 96.141Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 61.022 68.271Diğer Borçlar529.248 180.470İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 520.273 173.331İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 8.975 7.139Kısa Vadeli Karşılıklar10 121.392 107.662Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar121.392 107.662ARA TOPLAM816.839 470.877TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER816.839 470.877UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar226.556 193.676Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 226.556 193.676TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER226.556 193.676TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.043.395 664.553ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.302.131 5.417.366Ödenmiş Sermaye12 11.000.000 11.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -140.346 -164.812Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -140.346 -164.812Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -140.346 -164.812Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.089 15.089Yasal Yedekler13 15.089 15.089Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-5.432.911 -4.486.679Net Dönem Karı veya Zararı-139.701 -946.232TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.302.131 5.417.366TOPLAM KAYNAKLAR6.345.526 6.081.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.000.000 -172.628 15.089 -3.729.611 -757.068 4.355.782 4.355.782Transferler-757.068 757.068Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -187.740 -187.740 -187.740Dönem Karı (Zararı)-187.740 -187.740 -187.740Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Sermaye Arttırımı0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 -172.628 15.089 -4.486.679 -187.740 4.168.042 4.168.042Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 -164.812 15.089 -4.486.679 -946.232 5.417.366 5.417.366Transferler-946.232 946.232Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.466 -139.701 -115.235 -115.235Dönem Karı (Zararı)-139.701 -139.701 -139.701Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24.466 24.466 24.466Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler11.000.000 -140.346 15.089 -5.432.911 -139.701 5.302.131 5.302.131Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-139.701 -187.740DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar24.466 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları10 24.466 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.466 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-115.235 -187.740Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-115.235 -187.740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932692BIST