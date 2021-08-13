***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 894.655 586.162 483.531 294.893TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)894.655 586.162 483.531 294.893BRÜT KAR (ZARAR)894.655 586.162 483.531 294.893Genel Yönetim Giderleri14 -1.464.011 -1.271.096 -697.797 -673.331Pazarlama Giderleri14 0 -108 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 517.979 93 517.169 10Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -3.459 -1.300 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-54.836 -686.249 302.903 -378.428FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-54.836 -686.249 302.903 -378.428Finansman Gelirleri16 534.524 224.186 296.151 98.998Finansman Giderleri16 -15.149 -10.214 -7.857 -5.107SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)464.539 -472.277 591.197 -284.537SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)464.539 -472.277 591.197 -284.537DÖNEM KARI (ZARARI)464.539 -472.277 591.197 -284.537Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları464.539 -472.277 591.197 -284.537Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.839.328 725.502Dönem Karı (Zararı)464.539 -472.277Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-488.850 -162.318Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 3.085 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler42.717 25.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 42.717 25.087Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-531.248 -215.178Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -531.248 -215.178Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-3.404 27.773İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-185.627 324.372Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.712 2.235İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-34.712 2.235İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-332 -200İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-332 -200Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-46.025 -26.982Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.111 45.601İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 18.333İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-30.111 27.268Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-178 2.941Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-74.269 300.777İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-76.117 301.260İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.848 -483İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-209.938 -310.223Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 2.049.266 1.035.725YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.676 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.676Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.676FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI531.248 215.178Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 0Alınan Faiz531.248 215.178YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.345.900 940.680NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.345.900 940.680DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.755.969 3.471.044DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.101.869 4.411.724Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.105.160 5.808.526Finansal Yatırımlar5 80.128 76.724Ticari Alacaklar159.325 124.613İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 159.325 124.613İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 47.823 47.491İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 47.823 47.491Peşin Ödenmiş Giderler11 70.509 24.485ARA TOPLAM6.462.945 6.081.839TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.462.945 6.081.839DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar80 80İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 80 80Maddi Duran Varlıklar21.592 0Mobilya ve Demirbaşlar8 21.592 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.672 80TOPLAM VARLIKLAR6.484.617 6.081.919KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar84.363 114.474İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 18.333 18.333İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 66.030 96.141Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 68.092 68.271Diğer Borçlar106.202 180.470İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 97.214 173.331İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 8.988 7.139Kısa Vadeli Karşılıklar10 97.825 107.662Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar97.825 107.662ARA TOPLAM356.482 470.877TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER356.482 470.877UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar235.152 193.676Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 235.152 193.676TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER235.152 193.676TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER591.634 664.553ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.892.983 5.417.366Ödenmiş Sermaye12 11.000.000 11.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -153.734 -164.812Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -153.734 -164.812Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -153.734 -164.812Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.089 15.089Yasal Yedekler13 15.089 15.089Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-5.432.911 -4.486.679Net Dönem Karı veya Zararı464.539 -946.232TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.892.983 5.417.366TOPLAM KAYNAKLAR6.484.617 6.081.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.000.000 -172.628 15.089 -3.729.611 -757.068 4.355.782 4.355.782Transferler-757.068 757.068Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -472.277 -472.277 -472.277Dönem Karı (Zararı)-472.277