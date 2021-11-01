***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.395.171 886.947 500.516 300.785TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.395.171 886.947 500.516 300.785BRÜT KAR (ZARAR)1.395.171 886.947 500.516 300.785Genel Yönetim Giderleri14 -2.178.579 -2.010.245 -714.568 -739.149Pazarlama Giderleri14 0 -108 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 518.828 253 849 160Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -3.539 -1.300 -80 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-268.119 -1.124.453 -213.283 -438.204FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-268.119 -1.124.453 -213.283 -438.204Finansman Gelirleri16 840.527 327.693 306.003 103.507Finansman Giderleri16 -25.588 -15.321 -10.439 -5.107SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)546.820 -812.081 82.281 -339.804SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)546.820 -812.081 82.281 -339.804DÖNEM KARI (ZARARI)546.820 -812.081 82.281 -339.804Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları546.820 -812.081 82.281 -339.804Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.617.122 283.944Dönem Karı (Zararı)546.820 -812.081Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-783.493 -261.986Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 4.626 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler51.719 29.369Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 51.719 29.369Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-836.714 -318.685Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -836.714 -318.685Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-3.124 27.330İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-195.654 322.668Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-48.149 13.199İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-48.149 13.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-252 -200İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-252 -200Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-31.250 15.060Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.742 40.336İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 18.333İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-37.742 22.003Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.665 32.188Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-80.926 222.085İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-83.206 223.688İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.280 -1.603İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-432.327 -751.399Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 2.049.449 1.035.343YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.676 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.676Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.676FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI836.714 318.685Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 0Alınan Faiz836.714 318.685YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.429.160 602.629NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.429.160 602.629DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.755.969 3.471.044DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.185.129 4.073.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.188.237 5.808.526Finansal Yatırımlar5 79.848 76.724Ticari Alacaklar172.762 124.613İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 172.762 124.613İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 47.823 47.491İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 47.823 47.491Peşin Ödenmiş Giderler11 55.735 24.485ARA TOPLAM6.544.405 6.081.839TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.544.405 6.081.839DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 80İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 80Maddi Duran Varlıklar20.050 0Mobilya ve Demirbaşlar8 20.050 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.050 80TOPLAM VARLIKLAR6.564.455 6.081.919KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar76.732 114.474İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 18.333 18.333İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 58.399 96.141Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 70.936 68.271Diğer Borçlar99.544 180.470İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 90.125 173.331İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 9.419 7.139Kısa Vadeli Karşılıklar10 91.875 107.662Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar91.875 107.662ARA TOPLAM339.087 470.877TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER339.087 470.877UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar264.581 193.676Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 264.581 193.676TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER264.581 193.676TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER603.668 664.553ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.960.787 5.417.366Ödenmiş Sermaye12 11.000.000 11.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -168.211 -164.812Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -168.211 -164.812Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -168.211 -164.812Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.089 15.089Yasal Yedekler13 15.089 15.089Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-5.432.911 -4.486.679Net Dönem Karı veya Zararı546.820 -946.232TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.960.787 5.417.366TOPLAM KAYNAKLAR6.564.455 6.081.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.000.000 -172.628 15.089 -3.729.611 -757.068 4.355.782 4.355.782Transferler-757.068 757.068Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -812.081 -812.081 -812.081Dönem Karı (Zararı)-812.081 -812.081 -812.081Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Sermaye Arttırımı0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 -172.628 15.089 -4.486.679 -812.081 3.543.701 3.543.701Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 -164.812 15.089 -4.486.679 -946.232 5.417.366 5.417.366Transferler-946.232 946.232Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.399