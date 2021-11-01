***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 18:06
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 1.395.171 886.947 500.516 300.785
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.395.171 886.947 500.516 300.785
BRÜT KAR (ZARAR)
1.395.171 886.947 500.516 300.785
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.178.579 -2.010.245 -714.568 -739.149
Pazarlama Giderleri
14 0 -108 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 518.828 253 849 160
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -3.539 -1.300 -80 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-268.119 -1.124.453 -213.283 -438.204
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-268.119 -1.124.453 -213.283 -438.204
Finansman Gelirleri
16 840.527 327.693 306.003 103.507
Finansman Giderleri
16 -25.588 -15.321 -10.439 -5.107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
546.820 -812.081 82.281 -339.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
546.820 -812.081 82.281 -339.804
DÖNEM KARI (ZARARI)
546.820 -812.081 82.281 -339.804
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
546.820 -812.081 82.281 -339.804
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.617.122 283.944
Dönem Karı (Zararı)
546.820 -812.081
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-783.493 -261.986
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 4.626 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.719 29.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 51.719 29.369
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-836.714 -318.685
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -836.714 -318.685
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-3.124 27.330
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-195.654 322.668
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.149 13.199
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-48.149 13.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-252 -200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-252 -200
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-31.250 15.060
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.742 40.336
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 18.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-37.742 22.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.665 32.188
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.926 222.085
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-83.206 223.688
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.280 -1.603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-432.327 -751.399
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 2.049.449 1.035.343
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.676 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.676
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.676
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
836.714 318.685
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 0
Alınan Faiz
836.714 318.685
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.429.160 602.629
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.429.160 602.629
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.755.969 3.471.044
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.185.129 4.073.673
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.188.237 5.808.526
Finansal Yatırımlar
5 79.848 76.724
Ticari Alacaklar
172.762 124.613
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 172.762 124.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 47.823 47.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 47.823 47.491
Peşin Ödenmiş Giderler
11 55.735 24.485
ARA TOPLAM
6.544.405 6.081.839
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.544.405 6.081.839
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
0 80
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 80
Maddi Duran Varlıklar
20.050 0
Mobilya ve Demirbaşlar
8 20.050 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.050 80
TOPLAM VARLIKLAR
6.564.455 6.081.919
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
76.732 114.474
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 18.333 18.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 58.399 96.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 70.936 68.271
Diğer Borçlar
99.544 180.470
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 90.125 173.331
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 9.419 7.139
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 91.875 107.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
91.875 107.662
ARA TOPLAM
339.087 470.877
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
339.087 470.877
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
264.581 193.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 264.581 193.676
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
264.581 193.676
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
603.668 664.553
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.960.787 5.417.366
Ödenmiş Sermaye
12 11.000.000 11.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -168.211 -164.812
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -168.211 -164.812
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -168.211 -164.812
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.089 15.089
Yasal Yedekler
13 15.089 15.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-5.432.911 -4.486.679
Net Dönem Karı veya Zararı
546.820 -946.232
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.960.787 5.417.366
TOPLAM KAYNAKLAR
6.564.455 6.081.919
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 -172.628 15.089 -3.729.611 -757.068 4.355.782 4.355.782
Transferler
-757.068 757.068
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -812.081 -812.081 -812.081
Dönem Karı (Zararı)
-812.081 -812.081 -812.081
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 -172.628 15.089 -4.486.679 -812.081 3.543.701 3.543.701
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 -164.812 15.089 -4.486.679 -946.232 5.417.366 5.417.366
Transferler
-946.232 946.232
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.399