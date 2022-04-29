***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 441.176 411.124TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)441.176 411.124BRÜT KAR (ZARAR)441.176 411.124Genel Yönetim Giderleri14 -1.006.816 -757.382Pazarlama Giderleri14 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 60.125 810Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 0 -3.459ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-505.515 -348.907FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-505.515 -348.907Finansman Gelirleri16 283.348 238.373Finansman Giderleri16 -24.525 -29.167SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-246.692 -139.701SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-246.692 -139.701DÖNEM KARI (ZARARI)-246.692 -139.701Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-246.692 -139.701Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.077.957 1.393.639Dönem Karı (Zararı)-246.692 -139.701Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-111.774 -678.472Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 25.701 1.542Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler145.873 71.076Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 145.873 71.076Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-283.348 -238.373Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -283.348 -238.373Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-512.717İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.412.309 161.993Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6.108.941 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-50.121 -80.989İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-50.121 -80.989Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.864 -332İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.864 -332Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-93.967 -88.918Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler73.824 -9.297İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)73.824 -9.297Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-11.278 -7.249Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler383.046 348.778İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)383.046 348.778İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.053.843 -656.180Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 3.024.114 2.049.819YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.159 -24.676Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.159 -24.676Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.159 -24.676Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI283.348 238.373Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 0Alınan Faiz283.348 238.373YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.337.146 1.607.336NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.337.146 1.607.336DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 68.187 3.755.969DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.405.333 5.363.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.408.925 3.095.893Finansal Yatırımlar5 74.629 6.183.570Ticari Alacaklar255.501 205.380İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 255.501 205.380İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 3.639 5.504İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.639 5.504Peşin Ödenmiş Giderler11 164.625 70.658ARA TOPLAM9.907.319 9.561.005TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.907.319 9.561.005DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 0Maddi Duran Varlıklar16.965 18.507Mobilya ve Demirbaşlar8 16.965 18.507TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.965 18.507TOPLAM VARLIKLAR9.924.284 9.579.512KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar111.598 37.774İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 18.333 18.333İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 93.265 19.441Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 82.804 94.082Diğer Borçlar465.887 82.841İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 455.600 70.991İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 10.287 11.850Kısa Vadeli Karşılıklar10 149.200 99.492Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar149.200 99.492ARA TOPLAM809.489 314.189TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER809.489 314.189UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar370.122 273.957Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 370.122 273.957TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER370.122 273.957TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.179.611 588.146ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.744.673 8.991.366Ödenmiş Sermaye12 14.000.000 14.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 -148.441 -148.441Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -148.441 -148.441Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -148.441 -148.441Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.089 15.089Yasal Yedekler12 15.089 15.089Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.875.283 -5.432.911Net Dönem Karı veya Zararı-246.692 557.629TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.744.673 8.991.366TOPLAM KAYNAKLAR9.924.284 9.579.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 -164.812 15.089 -4.486.679 -946.232 5.417.366 5.417.366Transferler-946.232 946.232Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.466 -139.701 -115.235 -115.235Dönem Karı (Zararı)-139.701 -139.701 -139.701Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24.466 24.466 24.466Sermaye Arttırımı0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler11.000.000 -140.346 15.089 -4.486.679 -139.701 5.302.131 5.302.131Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.000.000 -148.441 15.089 -5.432.911 557.628 8.991.365 8.991.365Transferler557.628 -557.628Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -246.692 -246.692 -246.692Dönem Karı (Zararı)0 -246.692 -246.692 -246.692Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Sermaye Arttırımı0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler14.000.000 -148.441 15.089 -4.875.283 -246.692 8.744.673 8.744.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-246.692 -139.701DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 24.466Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları10 0 24.466Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 24.466TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-246.692 -115.235Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-246.692 -115.235http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025995BIST