***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.267.000 894.655 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.267.000 894.655 0 0BRÜT KAR (ZARAR)1.267.000 894.655 0 0Genel Yönetim Giderleri14 -1.963.726 -1.464.011 0 0Pazarlama Giderleri14 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 2.991 517.979 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 0 -3.459 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-693.735 -54.836 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-693.735 -54.836 0 0Finansman Gelirleri16 632.156 534.524 0 0Finansman Giderleri16 -43.088 -15.149 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-104.667 464.539 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-104.667 464.539 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-104.667 464.539 0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-104.667 464.539 0 0Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.782.614 1.839.328Dönem Karı (Zararı)-104.667 464.539Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.618.329 -488.851Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 3.084 3.084Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler137.218 42.717Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 137.218 42.717Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-625.227 -531.248Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -625.227 -531.248Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler6.103.254 -3.404İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-247.409 -185.626Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-150.635 -34.712İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-150.635 -34.712Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.865 -332İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.865 -332Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-40.207 -46.024Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-796 -30.111İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-796 -30.111Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.147 -178Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-60.783 -74.269İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-60.783 -74.269İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.266.253 -209.938Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 1.516.361 2.049.266YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -24.676Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -24.676Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -24.676Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.125.227 531.248Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.500.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 1.500.000 0Alınan Faiz625.227 531.248YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.907.841 2.345.900NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.907.841 2.345.900DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 68.187 3.755.969DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.976.028 6.101.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.487.373 3.095.893Finansal Yatırımlar5 80.316 6.183.570Ticari Alacaklar356.015 205.380İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 356.015 205.380İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 3.640 5.504İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.640 5.504Peşin Ödenmiş Giderler11 110.864 70.658ARA TOPLAM11.038.208 9.561.005TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.038.208 9.561.005DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 0Maddi Duran Varlıklar15.423 18.507Mobilya ve Demirbaşlar8 15.423 18.507TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.423 18.507TOPLAM VARLIKLAR11.053.631 9.579.512KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar36.978 37.774İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 18.333 18.333İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 18.645 19.441Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 97.229 94.082Diğer Borçlar22.058 82.841İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 6.221 70.991İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 15.837 11.850Kısa Vadeli Karşılıklar10 151.547 99.492Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar151.547 99.492ARA TOPLAM307.812 314.189TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER307.812 314.189UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar383.004 273.957Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 383.004 273.957TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER383.004 273.957TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER690.816 588.146ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.362.815 8.991.366Ödenmiş Sermaye12 15.500.000 14.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 -172.325 -148.441Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -172.325 -148.441Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -172.325 -148.441Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.089 15.089Yasal Yedekler12 15.089 15.089Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.875.282 -5.432.911Net Dönem Karı veya Zararı-104.667 557.629TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.362.815 8.991.366TOPLAM KAYNAKLAR11.053.631 9.579.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 -164.812 15.089 -4.486.679 -946.232 5.417.366 5.417.366Transferler-946.232 946.232Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.078 0Dönem Karı (Zararı)464.539 464.539 464.539Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.078 11.078 11.078Sermaye Arttırımı0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler11.000.000 -153.734 15.089 -5.432.911 464.539 5.892.983 5.892.983Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.000.000 -148.441 15.089 -5.432.911 557.629 8.991.366 8.991.366Transferler557.629 -557.629Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -104.667 -128.551 -128.551Dönem Karı (Zararı)0 -104.667 -104.667 -104.667Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-23.884 -23.884 -23.884Sermaye Arttırımı1.500.000 0 0Dönem Sonu Bakiyeler15.500.000 -172.325 15.089 -4.875.282 -104.667 10.362.815 10.362.815Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-104.667 464.539 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-23.884 11.078 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları10 -23.884 11.078 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-23.884 11.078 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-128.551 475.617 0 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-128.551 475.617 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055203BIST