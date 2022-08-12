***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 19:04
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 1.267.000 894.655 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.267.000 894.655 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.267.000 894.655 0 0
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.963.726 -1.464.011 0 0
Pazarlama Giderleri
14 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.991 517.979 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 0 -3.459 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-693.735 -54.836 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-693.735 -54.836 0 0
Finansman Gelirleri
16 632.156 534.524 0 0
Finansman Giderleri
16 -43.088 -15.149 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-104.667 464.539 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-104.667 464.539 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-104.667 464.539 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-104.667 464.539 0 0
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.782.614 1.839.328
Dönem Karı (Zararı)
-104.667 464.539
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.618.329 -488.851
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 3.084 3.084
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
137.218 42.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 137.218 42.717
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-625.227 -531.248
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -625.227 -531.248
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
6.103.254 -3.404
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-247.409 -185.626
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-150.635 -34.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-150.635 -34.712
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.865 -332
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.865 -332
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-40.207 -46.024
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-796 -30.111
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-796 -30.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.147 -178
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.783 -74.269
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-60.783 -74.269
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.266.253 -209.938
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 1.516.361 2.049.266
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -24.676
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -24.676
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -24.676
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.125.227 531.248
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.500.000 0
Alınan Faiz
625.227 531.248
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.907.841 2.345.900
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.907.841 2.345.900
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 68.187 3.755.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.976.028 6.101.869
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.487.373 3.095.893
Finansal Yatırımlar
5 80.316 6.183.570
Ticari Alacaklar
356.015 205.380
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 356.015 205.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 3.640 5.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.640 5.504
Peşin Ödenmiş Giderler
11 110.864 70.658
ARA TOPLAM
11.038.208 9.561.005
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.038.208 9.561.005
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
Maddi Duran Varlıklar
15.423 18.507
Mobilya ve Demirbaşlar
8 15.423 18.507
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.423 18.507
TOPLAM VARLIKLAR
11.053.631 9.579.512
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
36.978 37.774
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 18.333 18.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 18.645 19.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 97.229 94.082
Diğer Borçlar
22.058 82.841
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 6.221 70.991
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 15.837 11.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 151.547 99.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
151.547 99.492
ARA TOPLAM
307.812 314.189
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
307.812 314.189
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
383.004 273.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 383.004 273.957
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
383.004 273.957
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
690.816 588.146
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.362.815 8.991.366
Ödenmiş Sermaye
12 15.500.000 14.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -172.325 -148.441
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -172.325 -148.441
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -172.325 -148.441
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.089 15.089
Yasal Yedekler
12 15.089 15.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.875.282 -5.432.911
Net Dönem Karı veya Zararı
-104.667 557.629
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.362.815 8.991.366
TOPLAM KAYNAKLAR
11.053.631 9.579.512
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 -164.812 15.089 -4.486.679 -946.232 5.417.366 5.417.366
Transferler
-946.232 946.232
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.078 0
Dönem Karı (Zararı)
464.539 464.539 464.539
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.078 11.078 11.078
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 -153.734 15.089 -5.432.911 464.539 5.892.983 5.892.983
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.000.000 -148.441 15.089 -5.432.911 557.629 8.991.366 8.991.366
Transferler
557.629 -557.629
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -104.667 -128.551 -128.551
Dönem Karı (Zararı)
0 -104.667 -104.667 -104.667
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.884 -23.884 -23.884
Sermaye Arttırımı
1.500.000 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15.500.000 -172.325 15.089 -4.875.282 -104.667 10.362.815 10.362.815
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-104.667 464.539 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23.884 11.078 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
10 -23.884 11.078 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.884 11.078 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-128.551 475.617 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-128.551 475.617 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055203
BIST