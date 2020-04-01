***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEC2 Fonu 2020/1.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri247,69 % 0Tescil ve İlan Giderleri583,66 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri881,46 % 0,01Bağımsız Denetim Ücreti994,2 % 0,02Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.150,72 % 0,03Fon Yönetim Ücreti43.617,89 % 0,68Hisse Senedi Komisyonu4.323,21 % 0,07Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar525,89 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu582,38 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler282,48 % 0TOPLAM GİDERLER54.189,58 % 0,85DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.380.279,98http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833942BIST