***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEBD Fonu 2020/1.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri139,63 % 0Tescil ve İlan Giderleri928,9 % 0,03Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri801,74 % 0,03Bağımsız Denetim Ücreti994,2 % 0,03Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.098,06 % 0,04Fon Yönetim Ücreti14.611,25 % 0,48Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar525,89 % 0,02Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler367,04 % 0,01TOPLAM GİDERLER19.466,71 % 0,65DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.018.078,7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833943BIST