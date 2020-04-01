***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGKF Fonu 2020/1.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri72,4 % 0,03Tescil ve İlan Giderleri583,66 % 0,21Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri753,16 % 0,27Bağımsız Denetim Ücreti2.243,12 % 0,82Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri252,09 % 0,09Fon Yönetim Ücreti3.393,72 % 1,24Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu130,85 % 0,05Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar515,09 % 0,19Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler460,9 % 0,17TOPLAM GİDERLER8.404,99 % 3,06DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ274.629,01http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833947BIST