***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECV Fonu 2020/1.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.901,15 % 0Tescil ve İlan Giderleri928,9 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.362,57 % 0Bağımsız Denetim Ücreti994,2 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.094,06 % 0,03Fon Yönetim Ücreti228.098,18 % 0,47Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.734,43 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu9.261 % 0,02Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu505,6 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar525,89 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.958,04 % 0TOPLAM GİDERLER264.364,02 % 0,55DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.149.007,3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833948BIST