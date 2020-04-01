***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECT Fonu 2020/1.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri110,97 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri928,9 % 0,04Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri881,46 % 0,04Bağımsız Denetim Ücreti1.098,4 % 0,04Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri829,34 % 0,04Fon Yönetim Ücreti11.055,63 % 0,5Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu11,72 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu441,93 % 0,02Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar525,89 % 0,02Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler120,8 % 0TOPLAM GİDERLER16.005,04 % 0,72DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.216.917,82http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833950BIST