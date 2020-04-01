***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECB Fonu 2020/1.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.591,31 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri928,9 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.202,2 % 0Bağımsız Denetim Ücreti994,2 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.620,48 % 0,02Fon Yönetim Ücreti140.058,03 % 0,27Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu188,13 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu34.797 % 0,07Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu691,46 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar525,89 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.177,93 % 0,01TOPLAM GİDERLER195.775,53 % 0,38DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ51.465.742,06http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833952BIST