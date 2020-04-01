***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECA Fonu 2020/1.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri38,27 % 0Tescil ve İlan Giderleri928,9 % 0,07Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri801,74 % 0,06Bağımsız Denetim Ücreti1.398,46 % 0,11Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri553,85 % 0,04Fon Yönetim Ücreti6.158,15 % 0,48Hisse Senedi Komisyonu360,87 % 0,03Tahvil Bono Komisyonu9,62 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar525,89 % 0,04Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler354,96 % 0,03TOPLAM GİDERLER11.130,71 % 0,87DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.274.515,2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833953BIST