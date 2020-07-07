***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2020 15:07
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
GKF 2020/2.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
154,19 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,45 % 0,2
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.195,66 % 0,12
Bağımsız Denetim Ücreti
1.185,16 % 0,12
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
514,71 % 0,05
Fon Yönetim Ücreti
9.407,69 % 0,98
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
247,38 % 0,03
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.230,88 % 0,13
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
100,31 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
15.956,43 % 1,66
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
958.974,91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855903
BIST
16:22118.708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 222,43
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
16:226,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8524
16:227,7663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
16:22393,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,57
|Açılış
|: 393,17
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.484.513
|% 10,00
|
|ALGYO
|17,86
|114.572.865
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.122.376
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|215.731.940
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|175.828.640
|% 9,84
|
|BJKAS
|3,23
|235.075.013
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,08
|81.069.685
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|KRDMA
|4,30
|15.184.080
|% -5,49
|
|EKGYO
|2,25
|3.272.470.172
|% 5,14
|
|ODAS
|2,90
|1.501.368.342
|% 2,11
|
|TKFEN
|18,00
|1.292.287.364
|% 1,07
|
|GARAN
|8,34
|1.256.513.275
|% -0,36
|
|TUPRS
|88,10
|768.520.316
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,25
|3.272.470.172
|% 5,14
|
|ODAS
|2,90
|1.501.368.342
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,89
|642.738.051
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,77
|501.152.462
|% 1,72
|
|ISGYO
|2,25
|595.765.001
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5817
|8,6247
|% 0,43
|
|Frank
|7,2633
|7,3071
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-0,77
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.549
|2.568
|-2,80
|
|Tam
|2.624
|2.635
|-2,80
|
|Yarım
|1.275
|1.289
|-1,40
|
|Çeyrek
|637
|645
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,21
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|-0,24
|
Seans Raporu
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