***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGKF 2020/2.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri154,19 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,2Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.195,66 % 0,12Bağımsız Denetim Ücreti1.185,16 % 0,12Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri514,71 % 0,05Fon Yönetim Ücreti9.407,69 % 0,98Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu247,38 % 0,03Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.230,88 % 0,13Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler100,31 % 0,01TOPLAM GİDERLER15.956,43 % 1,66DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ958.974,91http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855903BIST