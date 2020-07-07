***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECV Fonu 2020/2.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.021,29 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.805,07 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.905,63 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.201,81 % 0,06Fon Yönetim Ücreti432.230,26 % 0,95Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.858,45 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu17.608,5 % 0,04Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu772,92 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.936,38 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.348,29 % 0,01TOPLAM GİDERLER504.529,5 % 1,11DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.487.693,41http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855909BIST