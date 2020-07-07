***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2020 15:19
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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ECT Fonu 2020/2.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
228,45 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,17
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.323,96 % 0,06
Bağımsız Denetim Ücreti
3.576,6 % 0,16
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.668,23 % 0,07
Fon Yönetim Ücreti
22.466,43 % 1
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
21,7 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
849,73 % 0,04
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.936,38 % 0,09
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
241,6 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
36.153,98 % 1,61
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.241.567,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855910
BIST
16:33119.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 550,14
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
16:336,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8524
16:337,7659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
16:33393,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 393,58
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|53.793.376
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.484.513
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|5.897.894
|% 9,99
|
|ALGYO
|17,86
|115.398.104
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.127.513
|% 9,98
|
|BJKAS
|3,23
|235.565.492
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,09
|82.159.899
|% -9,38
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|KRDMA
|4,30
|15.249.748
|% -5,49
|
|EKGYO
|2,25
|3.389.754.110
|% 5,14
|
|ODAS
|2,90
|1.509.382.421
|% 2,11
|
|TKFEN
|17,96
|1.315.750.648
|% 0,84
|
|GARAN
|8,34
|1.268.347.745
|% -0,36
|
|TUPRS
|88,35
|789.068.305
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,25
|3.389.754.110
|% 5,14
|
|ODAS
|2,90
|1.509.382.421
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,90
|647.563.711
|% 3,26
|
|SKBNK
|1,76
|502.987.990
|% 1,15
|
|ISGYO
|2,23
|602.077.455
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5812
|8,6243
|% 0,42
|
|Frank
|7,2632
|7,3070
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-4,36
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.548
|2.567
|-3,80
|
|Tam
|2.623
|2.634
|-3,90
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|-1,90
|
|Çeyrek
|637
|645
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,15
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|-0,24
|
Seans Raporu
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