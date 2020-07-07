***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECT Fonu 2020/2.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri228,45 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,17Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.323,96 % 0,06Bağımsız Denetim Ücreti3.576,6 % 0,16Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.668,23 % 0,07Fon Yönetim Ücreti22.466,43 % 1Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu21,7 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu849,73 % 0,04Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.936,38 % 0,09Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler241,6 % 0,01TOPLAM GİDERLER36.153,98 % 1,61DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.241.567,95http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855910BIST