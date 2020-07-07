***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECB Fonu 2020/2.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.677,45 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.644,7 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.122,68 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.880,51 % 0,03Fon Yönetim Ücreti354.083,65 % 0,55Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu266,78 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu108.811,5 % 0,17Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.022,57 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.936,38 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.159,8 % 0,01TOPLAM GİDERLER514.446,92 % 0,8DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ64.050.809,88http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855911BIST