***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECA Fonu 2020/2.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri82,59 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,36Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.164,32 % 0,11Bağımsız Denetim Ücreti2.868,94 % 0,26Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri910,78 % 0,09Fon Yönetim Ücreti10.246,9 % 0,96Hisse Senedi Komisyonu363,82 % 0,03Tahvil Bono Komisyonu9,62 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.287,68 % 0,12Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler439,52 % 0,04TOPLAM GİDERLER21.215,07 % 1,99DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.065.092,84http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855912BIST