***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEC2 Fonu 2020/2.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri395,02 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,03Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri881,46 % 0,02Bağımsız Denetim Ücreti3.723,78 % 0,07Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.995,33 % 0,07Fon Yönetim Ücreti77.674,62 % 1,37Hisse Senedi Komisyonu6.934,66 % 0,12Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.936,38 % 0,03Türev Araçlar Komisyonu624,76 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler318,72 % 0,01TOPLAM GİDERLER98.405,18 % 1,73DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.679.391,68http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855913BIST