***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEBD Fonu 2020/2.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri291,84 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,13Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.244,24 % 0,04Bağımsız Denetim Ücreti3.326,82 % 0,11Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.207,35 % 0,07Fon Yönetim Ücreti28.895,64 % 0,97Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.936,38 % 0,07Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler548,24 % 0,02TOPLAM GİDERLER42.291,41 % 1,42DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.970.306,84http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855915BIST