***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEC2 Fonu 2020/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri525,28 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,04Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.019,4 % 0,02Bağımsız Denetim Ücreti8.692,52 % 0,19Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.118,74 % 0,11Fon Yönetim Ücreti96.144,13 % 2,05Hisse Senedi Komisyonu7.137,28 % 0,15Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.247,14 % 0,05Türev Araçlar Komisyonu624,76 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler354,96 % 0,01TOPLAM GİDERLER123.784,66 % 2,64DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.680.246,94http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879887BIST