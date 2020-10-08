***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 15:25
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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EC2 Fonu 2020/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
525,28 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,45 % 0,04
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.019,4 % 0,02
Bağımsız Denetim Ücreti
8.692,52 % 0,19
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.118,74 % 0,11
Fon Yönetim Ücreti
96.144,13 % 2,05
Hisse Senedi Komisyonu
7.137,28 % 0,15
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.247,14 % 0,05
Türev Araçlar Komisyonu
624,76 % 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
354,96 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
123.784,66 % 2,64
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.680.246,94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879887
BIST
15:111.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,48
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:117,9252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0434
|Açılış
|: 7,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:119,3372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0608
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:11482,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,83
|Açılış
|: 482,39
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:11
|UTPYA
|18,37
|9.309.191
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.866.599
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.999.460
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.211
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|629.979
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.202.643
|% -9,92
|
|SISE
|6,73
|904.142.364
|% 0,60
|
|PETKM
|4,51
|828.961.425
|% 2,50
|
|ASELS
|18,14
|805.451.331
|% -2,26
|
|TUPRS
|82,00
|627.104.600
|% 2,18
|
|TKNSA
|9,43
|565.991.345
|% -3,18
|
|IHLAS
|1,13
|228.065.822
|% 4,63
|
|PETKM
|4,51
|828.961.425
|% 2,50
|
|YYAPI
|1,27
|217.237.045
|% 1,60
|
|YGYO
|1,13
|182.958.630
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,70
|236.144.375
|% 1,19
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9214
|7,9252
|% 0,55
|
|Euro
|9,3280
|9,3372
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,2027
|10,2539
|% 0,47
|
|Frank
|8,5943
|8,6461
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1061
|2,1167
|% 0,50
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|4,09
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,22
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.173
|3.251
|31,33
|
|Yarım
|1.533
|1.573
|15,15
|
|Çeyrek
|769
|786
|7,58
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,81
|