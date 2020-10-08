***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECB Fonu 2020/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri12.257,73 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.788,29 % 0Bağımsız Denetim Ücreti15.290,16 % 0,02Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.774,09 % 0,06Fon Yönetim Ücreti584.240,13 % 0,86Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu266,78 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu166.267,5 % 0,25Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.773,73 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.327,72 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.500,47 % 0,02TOPLAM GİDERLER838.327,5 % 1,24DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ67.596.261,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879895BIST