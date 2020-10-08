***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECV Fonu 2020/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.872,18 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.948,66 % 0Bağımsız Denetim Ücreti14.678,17 % 0,04Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.233,98 % 0,09Fon Yönetim Ücreti623.227,36 % 1,42Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.526,57 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu21.829,5 % 0,05Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.373,44 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.337,2 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler54.753,56 % 0,13TOPLAM GİDERLER775.621,52 % 1,77DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.747.338,86http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879896BIST