***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGKF Fonu 2020/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri164,54 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,21Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.339,25 % 0,14Bağımsız Denetim Ücreti2.058,17 % 0,22Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.208,32 % 0,13Fon Yönetim Ücreti13.669,79 % 1,46Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu336,17 % 0,04Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.567,26 % 0,17Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler112,39 % 0,01TOPLAM GİDERLER22.376,34 % 2,4DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ933.924,56http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879915BIST