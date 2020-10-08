***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 15:35
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
GKF Fonu 2020/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
164,54 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,45 % 0,21
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.339,25 % 0,14
Bağımsız Denetim Ücreti
2.058,17 % 0,22
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.208,32 % 0,13
Fon Yönetim Ücreti
13.669,79 % 1,46
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
336,17 % 0,04
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.567,26 % 0,17
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
112,39 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
22.376,34 % 2,4
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
933.924,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879915
BIST
15:261.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,83
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:267,9239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0421
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:269,3298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0534
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:26483,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,16
|Açılış
|: 483,72
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:26
|PRZMA
|6,05
|18.887.944
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|9.816.431
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.000.584
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.222
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|633.280
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.338.404
|% -9,92
|
|PETKM
|4,51
|975.881.342
|% 2,50
|
|SISE
|6,73
|922.153.850
|% 0,60
|
|ASELS
|18,13
|824.401.408
|% -2,32
|
|TUPRS
|81,70
|699.805.662
|% 1,81
|
|TKNSA
|9,38
|569.601.942
|% -3,70
|
|PETKM
|4,51
|975.881.342
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,13
|228.957.567
|% 4,63
|
|YYAPI
|1,31
|225.643.742
|% 4,80
|
|YGYO
|1,16
|189.160.225
|% 5,45
|
|SKBNK
|1,70
|239.660.010
|% 1,19
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9203
|7,9239
|% 0,53
|
|Euro
|9,3221
|9,3298
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,2097
|10,2609
|% 0,53
|
|Frank
|8,5995
|8,6513
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1060
|2,1165
|% 0,49
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|11,63
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.174
|3.253
|33,23
|
|Yarım
|1.534
|1.574
|16,07
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,04
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,17
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|0,77
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 31 kaybederek (% -0.18 ) 1, 280
-
15:37
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, IHLAS, YYAPI
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15:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, SISE, ASELS
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15:37XU100
Endeks 1, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 12, 755.00 milyon TL de
-
15:37FENER
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 36.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 095, 612 adet işlem