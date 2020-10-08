***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECT Fonu 2020/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri340,4 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,17Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.516,71 % 0,07Bağımsız Denetim Ücreti8.212,3 % 0,36Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.516,32 % 0,11Fon Yönetim Ücreti33.968,52 % 1,5Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu21,7 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.271,79 % 0,06Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.228,18 % 0,1Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler350,32 % 0,02TOPLAM GİDERLER54.267,14 % 2,4DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.263.119,73http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879916BIST