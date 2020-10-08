***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEBD Fonu 2020/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri448,11 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,13Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.338,67 % 0,04Bağımsız Denetim Ücreti7.601,23 % 0,25Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.373,03 % 0,11Fon Yönetim Ücreti43.910,58 % 1,46Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.223,44 % 0,07Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler693,2 % 0,02TOPLAM GİDERLER63.429,16 % 2,1DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.014.033,85http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879917BIST