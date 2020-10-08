***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 15:36
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
EBD Fonu 2020/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
448,11 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,13
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.338,67 % 0,04
Bağımsız Denetim Ücreti
7.601,23 % 0,25
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.373,03 % 0,11
Fon Yönetim Ücreti
43.910,58 % 1,46
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.223,44 % 0,07
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
693,2 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
63.429,16 % 2,1
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.014.033,85
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879917
BIST
15:271.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:277,9251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0433
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:279,3291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0527
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:27483,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,19
|Açılış
|: 483,75
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,89
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:27
|PRZMA
|6,05
|18.902.403
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|9.816.431
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.000.584
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.222
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|633.280
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.344.426
|% -9,92
|
|PETKM
|4,50
|978.706.883
|% 2,27
|
|SISE
|6,74
|923.488.671
|% 0,75
|
|ASELS
|18,13
|824.562.721
|% -2,32
|
|TUPRS
|81,65
|704.871.664
|% 1,74
|
|TKNSA
|9,35
|570.445.431
|% -4,00
|
|PETKM
|4,50
|978.706.883
|% 2,27
|
|IHLAS
|1,13
|229.037.091
|% 4,63
|
|YYAPI
|1,29
|226.887.771
|% 3,20
|
|YGYO
|1,15
|190.192.420
|% 4,55
|
|SKBNK
|1,71
|243.828.225
|% 1,79
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9210
|7,9251
|% 0,55
|
|Euro
|9,3206
|9,3291
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,2063
|10,2575
|% 0,50
|
|Frank
|8,5983
|8,6501
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1057
|2,1163
|% 0,48
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|11,06
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.193
|3.242
|40,00
|
|Tam
|3.177
|3.255
|35,36
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|17,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,55
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,04
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,10
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|0,87
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.13 ) 1, 051
-
15:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FORMT, BRKO, IDGYO, AVOD, UTPYA, DENGE, KERVN, NUGYO, LUKSK, DAGHL
-
15:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYO, TUCLK, EGCYH, ROYAL, TLMAN, TKURU, EGCEY, DIRIT, SNKRN
-
15:42
FORMT, BALAT, SEYKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:42
MRSHL, EGCYH, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında