***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 15:36
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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ECA Fonu 2020/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
154,16 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,33
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.307,91 % 0,11
Bağımsız Denetim Ücreti
4.621,6 % 0,4
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.354,86 % 0,12
Fon Yönetim Ücreti
16.896,48 % 1,45
Hisse Senedi Komisyonu
561,08 % 0,05
Tahvil Bono Komisyonu
9,62 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.570 % 0,13
Türev Araçlar Komisyonu
46,41 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
560,32 % 0,05
TOPLAM GİDERLER
30.923,34 % 2,66
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.164.627,23
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879918
BIST
15:311.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:317,9256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,9240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:319,3296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0532
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:31483,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,53
|Açılış
|: 483,09
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,89
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:31
|UTPYA
|18,37
|10.079.140
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.902.403
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.000.833
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.004.799
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|633.280
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.393.118
|% -9,92
|
|PETKM
|4,51
|1.026.018.449
|% 2,50
|
|SISE
|6,74
|932.618.986
|% 0,75
|
|ASELS
|18,18
|844.744.864
|% -2,05
|
|TUPRS
|81,95
|722.856.402
|% 2,12
|
|TKNSA
|9,33
|572.607.981
|% -4,21
|
|PETKM
|4,51
|1.026.018.449
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,13
|229.462.963
|% 4,63
|
|YYAPI
|1,28
|228.220.656
|% 2,40
|
|YGYO
|1,14
|190.798.437
|% 3,64
|
|ZOREN
|2,74
|410.748.372
|% 1,11
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9220
|7,9256
|% 0,56
|
|Euro
|9,3242
|9,3296
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,1876
|10,2386
|% 0,32
|
|Frank
|8,5840
|8,6357
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1029
|2,1134
|% 0,35
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|11,06
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.193
|3.242
|40,00
|
|Tam
|3.177
|3.255
|35,36
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|17,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,55
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,04
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,10
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|0,87
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.13 ) 1, 051
-
15:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FORMT, BRKO, IDGYO, AVOD, UTPYA, DENGE, KERVN, NUGYO, LUKSK, DAGHL
-
15:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYO, TUCLK, EGCYH, ROYAL, TLMAN, TKURU, EGCEY, DIRIT, SNKRN
-
15:42
FORMT, BALAT, SEYKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:42
MRSHL, EGCYH, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında