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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2020 15:36
GÜNCEL HABERLER



***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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ECA Fonu 2020/3.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
154,16 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,33
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.307,91 % 0,11
Bağımsız Denetim Ücreti
4.621,6 % 0,4
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.354,86 % 0,12
Fon Yönetim Ücreti
16.896,48 % 1,45
Hisse Senedi Komisyonu
561,08 % 0,05
Tahvil Bono Komisyonu
9,62 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.570 % 0,13
Türev Araçlar Komisyonu
46,41 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
560,32 % 0,05
TOPLAM GİDERLER
30.923,34 % 2,66
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.164.627,23



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879918


BIST



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BIST En Aktif Hisseler15:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UTPYA 18,37 10.079.140 % 10,00  
PRZMA 6,05 18.902.403 % 10,00  
IDGYO 8,03 2.000.833 % 10,00  
VANGD 11,11 3.004.799 % 10,00  
BASCM 9,68 991.126 % 10,00  
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15:31 Alış Satış %  
Dolar 7,9220 7,9256 % 0,56  
Euro 9,3242 9,3296 % 0,57  
Sterlin 10,1876 10,2386 % 0,32  
Frank 8,5840 8,6357 % 0,26  
Riyal 2,1029 2,1134 % 0,35  
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15:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.898 1.898 11,06  
Altın Gr. 483 483 4,08  
Cumhuriyet 3.193 3.242 40,00  
Tam 3.177 3.255 35,36  
Yarım 1.535 1.575 17,10  
Çeyrek 770 787 8,55  
Gümüş.Ons 23,99 24,04 0,21  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 0,10  
B. Petrol 42,86 42,86 0,87  
Seans Raporu 15:31
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