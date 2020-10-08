***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECA Fonu 2020/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri154,16 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,33Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.307,91 % 0,11Bağımsız Denetim Ücreti4.621,6 % 0,4Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.354,86 % 0,12Fon Yönetim Ücreti16.896,48 % 1,45Hisse Senedi Komisyonu561,08 % 0,05Tahvil Bono Komisyonu9,62 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.570 % 0,13Türev Araçlar Komisyonu46,41 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler560,32 % 0,05TOPLAM GİDERLER30.923,34 % 2,66DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.164.627,23http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879918BIST