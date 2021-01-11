***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGKF Fonu 2020/4.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri226,42 % 0,03Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,24Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.503,79 % 0,31Bağımsız Denetim Ücreti3.279,04 % 0,41Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.318,81 % 0,16Fon Yönetim Ücreti15.730,69 % 1,94Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu447 % 0,06Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.905,06 % 0,24Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler363,71 % 0,04TOPLAM GİDERLER27.694,97 % 3,42DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ810.160,74http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901013BIST