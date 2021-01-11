***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECT Fonu 2020/4.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri449,15 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,17Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.729,16 % 0,12Bağımsız Denetim Ücreti11.473,6 % 0,51Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.335,83 % 0,15Fon Yönetim Ücreti45.092,44 % 2,01Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu21,7 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.713,15 % 0,08Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.780,27 % 0,12Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler459,04 % 0,02TOPLAM GİDERLER71.895,24 % 3,2DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.248.115,85http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901015BIST