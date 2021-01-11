***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECB Fonu 2020/4.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri16.820,53 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri3.635,74 % 0Bağımsız Denetim Ücreti23.190,64 % 0,03Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.295,13 % 0,08Fon Yönetim Ücreti901.474,98 % 1,21Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu316,19 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu249.112,5 % 0,33Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.117,27 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.879,81 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.814,43 % 0,02TOPLAM GİDERLER1.276.498,12 % 1,71DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ74.762.415,9http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901016BIST