***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
19.04.2021 12:04
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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GZM Fonu 2021/1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
33,11 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
770 % 0,13
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5,78 % 0
Fon Yönetim Ücreti
1.131,49 % 0,19
Hisse Senedi Komisyonu
557,8 % 0,1
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
21,11 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
104,25 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
380,78 % 0,07
TOPLAM GİDERLER
3.004,32 % 0,51
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
585.677,14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929082
BIST
13:371.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,20
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
13:378,1158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0275
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
13:379,7806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0416
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
13:37461,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,85
|Açılış
|: 461,39
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:37
|SNPAM
|19,14
|546.466
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.270.606
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.823.109
|% 9,88
|
|DESA
|15,29
|19.870.200
|% 6,18
|
|OYAYO
|8,03
|8.245.562
|% 5,80
|
|FADE
|14,40
|23.888.816
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|50.096.619
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|13.195.239
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|GARAN
|7,10
|843.873.569
|% 1,43
|
|EREGL
|18,02
|678.818.301
|% -0,77
|
|PETKM
|6,57
|496.097.031
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,21
|420.655.206
|% -0,96
|
|EKGYO
|1,82
|325.515.421
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,82
|325.515.421
|% -2,15
|
|TSKB
|1,26
|169.399.417
|% -2,33
|
|GARAN
|7,10
|843.873.569
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,12
|230.768.865
|% 1,92
|
|SKBNK
|1,08
|92.430.004
|% -2,70
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1095
|8,1158
|% 0,34
|
|Euro
|9,7747
|9,7806
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,3090
|11,3657
|% 0,30
|
|Frank
|8,8238
|8,8770
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1567
|2,1675
|% 0,33
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-1,95
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,23
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|0,00
|
|Tam
|3.040
|3.117
|1,13
|
|Yarım
|1.469
|1.508
|0,55
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,27
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,73
|67,73
|0,68
|