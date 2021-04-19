***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
19.04.2021 12:04
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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GZN Fonu 2021/1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
765,34 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
770 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5,78 % 0
Fon Yönetim Ücreti
22.937,57 % 0,2
Hisse Senedi Komisyonu
1.058,49 % 0,01
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
407,71 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
104,25 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
118,28 % 0
TOPLAM GİDERLER
26.167,42 % 0,23
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.260.374,52
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929083
BIST
13:381.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,09
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
13:388,1153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0270
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
13:389,7803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0413
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
13:38461,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,85
|Açılış
|: 461,39
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:36
|SNPAM
|19,14
|546.466
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.318.835
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.828.355
|% 9,88
|
|DESA
|15,25
|20.069.219
|% 5,90
|
|OYAYO
|8,02
|8.249.989
|% 5,67
|
|FADE
|14,40
|24.245.403
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|50.112.163
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|13.197.164
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|GARAN
|7,11
|844.246.626
|% 1,57
|
|EREGL
|18,02
|678.848.272
|% -0,77
|
|PETKM
|6,57
|496.156.735
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,21
|421.037.913
|% -0,96
|
|EKGYO
|1,81
|329.368.227
|% -2,69
|
|EKGYO
|1,81
|329.368.227
|% -2,69
|
|TSKB
|1,26
|169.666.886
|% -2,33
|
|GARAN
|7,11
|844.246.626
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,12
|230.807.855
|% 1,92
|
|SKBNK
|1,09
|92.454.359
|% -1,80
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1073
|8,1108
|% 0,28
|
|Euro
|9,7717
|9,7781
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,3054
|11,3621
|% 0,27
|
|Frank
|8,8222
|8,8754
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1565
|2,1673
|% 0,32
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,52
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|0,00
|
|Tam
|3.042
|3.118
|2,79
|
|Yarım
|1.470
|1.508
|1,35
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,67
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,74
|67,74
|0,69
|