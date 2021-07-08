***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGZM Fonu 2021/2.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri97,47 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri506,22 % 0,03Bağımsız Denetim Ücreti1.540 % 0,1Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri630,71 % 0,04Fon Yönetim Ücreti12.164,43 % 0,82Hisse Senedi Komisyonu4.829,44 % 0,32Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu31,59 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar891,89 % 0,06Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler407,34 % 0,03TOPLAM GİDERLER21.099,09 % 1,41DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.491.833,57http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948552BIST