***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 14:26
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
GZM Fonu 2021/2.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
97,47 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
506,22 % 0,03
Bağımsız Denetim Ücreti
1.540 % 0,1
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
630,71 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
12.164,43 % 0,82
Hisse Senedi Komisyonu
4.829,44 % 0,32
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
31,59 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
891,89 % 0,06
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
407,34 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
21.099,09 % 1,41
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.491.833,57
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948552
BIST
14:521.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,05
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
14:528,6705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0222
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6618
14:5210,2884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0278
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
14:52501,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,26
|Açılış
|: 501,78
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,45
BIST En Aktif Hisseler14:50
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|TIRE
|7,95
|42.902.010
|% 6,14
|
|SANFM
|20,70
|12.296.875
|% 5,83
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|AVGYO
|3,18
|22.659.084
|% 5,65
|
|FADE
|17,47
|36.723.263
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.566.775
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|229.910.167
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|IDEAS
|55,65
|8.671.810
|% -7,56
|
|THYAO
|13,68
|457.210.750
|% 0,15
|
|PEKGY
|1,10
|229.910.167
|% -9,84
|
|KOZAL
|108,60
|216.373.533
|% 1,02
|
|BASGZ
|13,55
|182.027.419
|% 3,36
|
|YKBNK
|2,27
|174.690.180
|% 0,89
|
|PEKGY
|1,10
|229.910.167
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|173.748.961
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,27
|174.690.180
|% 0,89
|
|TRGYO
|3,48
|148.527.532
|% 2,65
|
|THYAO
|13,68
|457.210.750
|% 0,15
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6683
|8,6712
|% -0,25
|
|Euro
|10,2838
|10,2933
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,9588
|12,0188
|% 0,01
|
|Frank
|9,4492
|9,5061
|% -0,19
|
|Riyal
|2,3068
|2,3184
|% -0,21
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-2,49
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.371
|-20,00
|
|Tam
|3.307
|3.390
|-19,43
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-9,40
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,00
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,69
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:03BTCIM
Yüzde 4.55 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 818, 129 adet işlem
-
15:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 24 artarak (% 0.42 ) 1, 485
-
15:02XU100
Endeks 1, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 5, 834.00 milyon TL de
-
15:01ANELE
Yüzde 5.28 oranında artışla 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 137, 648 adet işlem
-
15:00HUBVC
Yüzde 5.47 oranında artışla 11.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 042, 798 adet işlem