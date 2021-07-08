***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGZN Fonu 2021/2.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.020,39 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri506,22 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.540 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.880,85 % 0,03Fon Yönetim Ücreti162.305,67 % 0,85Hisse Senedi Komisyonu29.581,51 % 0,15Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu537,89 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar891,89 % 0Türev Araçlar Komisyonu12.063,21 % 0,06Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler596,34 % 0TOPLAM GİDERLER215.923,97 % 1,12DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.196.447,02http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948553BIST