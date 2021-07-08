***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 14:26
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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GZN Fonu 2021/2.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.020,39 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
506,22 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.540 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.880,85 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
162.305,67 % 0,85
Hisse Senedi Komisyonu
29.581,51 % 0,15
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
537,89 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
891,89 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
12.063,21 % 0,06
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
596,34 % 0
TOPLAM GİDERLER
215.923,97 % 1,12
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.196.447,02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948553
BIST
14:521.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
14:528,6704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0223
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6618
14:5210,2862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0300
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
14:52501,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,26
|Açılış
|: 501,78
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,45
BIST En Aktif Hisseler14:52
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|TIRE
|7,94
|43.716.123
|% 6,01
|
|HUBVC
|11,99
|12.617.902
|% 5,73
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|ANELE
|3,00
|30.368.625
|% 5,63
|
|FADE
|17,47
|36.764.387
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.569.811
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|229.938.664
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|METUR
|5,15
|23.534.276
|% -7,71
|
|KRDMD
|7,26
|506.083.492
|% 2,54
|
|THYAO
|13,69
|459.021.392
|% 0,22
|
|GARAN
|8,50
|433.971.398
|% -0,70
|
|EREGL
|18,00
|413.489.626
|% 2,51
|
|PETKM
|5,46
|343.831.462
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,10
|229.938.664
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,84
|173.807.233
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,27
|175.097.470
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,26
|506.083.492
|% 2,54
|
|PETKM
|5,46
|343.831.462
|% 2,25
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6667
|8,6704
|% -0,26
|
|Euro
|10,2599
|10,2862
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,9519
|12,0119
|% -0,04
|
|Frank
|9,4444
|9,5013
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3059
|2,3175
|% -0,25
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,64
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.371
|-20,00
|
|Tam
|3.307
|3.390
|-19,63
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-9,50
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,74
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,00
|
|B. Petrol
|74,70
|74,70
|0,58
|
Seans Raporu
14:52
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