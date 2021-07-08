***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGKF Fonu 2021/2.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5,9 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 1,18Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.433,94 % 0,73Bağımsız Denetim Ücreti879,82 % 0,45Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri220,96 % 0,11Fon Yönetim Ücreti1.865,51 % 0,95Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu33,59 % 0,02Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.136,38 % 0,58Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler66,4 % 0,03TOPLAM GİDERLER7.943,5 % 4,06DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ195.465,3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948554BIST