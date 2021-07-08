***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECT Fonu 2021/2.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri222,86 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri4.480,64 % 0,2Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.433,94 % 0,07Bağımsız Denetim Ücreti2.680,51 % 0,12Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.399,39 % 0,06Fon Yönetim Ücreti22.008,08 % 1Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu11,5 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu771,32 % 0,03Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.335,97 % 0,06Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler859,38 % 0,04TOPLAM GİDERLER35.203,59 % 1,6DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.205.860,68http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948555BIST