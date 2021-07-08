***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 14:27
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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ECT Fonu 2021/2.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
222,86 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
4.480,64 % 0,2
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.433,94 % 0,07
Bağımsız Denetim Ücreti
2.680,51 % 0,12
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.399,39 % 0,06
Fon Yönetim Ücreti
22.008,08 % 1
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
11,5 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
771,32 % 0,03
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.335,97 % 0,06
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
859,38 % 0,04
TOPLAM GİDERLER
35.203,59 % 1,6
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.205.860,68
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948555
BIST
14:571.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
14:578,6694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0233
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6533
14:5710,3098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0064
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
14:57502,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,81
|Açılış
|: 502,24
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,45
BIST En Aktif Hisseler14:57
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|TIRE
|8,05
|45.753.564
|% 7,48
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|AVGYO
|3,18
|22.778.943
|% 5,65
|
|SILVR
|5,95
|33.248.949
|% 5,50
|
|FADE
|17,47
|36.781.647
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.580.106
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|230.068.612
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|METUR
|5,14
|23.741.498
|% -7,89
|
|KRDMD
|7,26
|509.599.676
|% 2,54
|
|THYAO
|13,68
|464.948.835
|% 0,15
|
|GARAN
|8,51
|437.722.264
|% -0,58
|
|EREGL
|18,02
|417.417.895
|% 2,62
|
|PETKM
|5,48
|367.953.302
|% 2,62
|
|PEKGY
|1,10
|230.068.612
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|173.877.132
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,27
|182.230.797
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,26
|509.599.676
|% 2,54
|
|PETKM
|5,48
|367.953.302
|% 2,62
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6658
|8,6694
|% -0,27
|
|Euro
|10,2792
|10,3098
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9477
|12,0076
|% -0,08
|
|Frank
|9,4404
|9,4972
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3056
|2,3172
|% -0,26
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-2,49
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.371
|-20,00
|
|Tam
|3.307
|3.390
|-19,43
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-9,40
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,00
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,69
|
Seans Raporu
14:57
daha fazla
-
15:11SILVR
Yüzde 5.67 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 618, 682 adet işlem
-
15:10TIRE
Yüzde 7.34 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 940, 403 adet işlem
-
15:08TIRE
Yüzde 7.48 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 831, 057 adet işlem
-
15:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, SASA, GUBRF
-
15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 65 artarak (% 0.30 ) 1, 217