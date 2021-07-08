***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEBD Fonu 2021/2.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri437,4 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri4.480,64 % 0,12Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.460,14 % 0,04Bağımsız Denetim Ücreti5.608,62 % 0,15Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.814,13 % 0,07Fon Yönetim Ücreti38.738,25 % 0,99Hisse Senedi Komisyonu520,97 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.455,62 % 0,04Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler597,61 % 0,02TOPLAM GİDERLER56.113,38 % 1,44DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.893.894,15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948556BIST