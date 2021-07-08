***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECA Fonu 2021/2.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri325,43 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri4.480,64 % 0,14Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.433,94 % 0,05Bağımsız Denetim Ücreti5.240,38 % 0,17Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.337,81 % 0,07Fon Yönetim Ücreti30.471,34 % 0,97Hisse Senedi Komisyonu8.042,26 % 0,26Tahvil Bono Komisyonu2,16 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.425,72 % 0,05Türev Araçlar Komisyonu906,02 % 0,03Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler542,36 % 0,02TOPLAM GİDERLER55.208,06 % 1,76DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.143.494,35http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948557BIST